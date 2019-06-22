Тилль убил веру в любовь! Лобода после лидера Rammstein «засветилась» в компании «радужного» дизайнера

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Креативный директор модного дома Balmain будет утешать Светлану авторскими нарядами?

Похоже, что ошеломительный успех на премии «Муз ТВ» (Светлану Лободу уже третий год подряд признают «лучшей певицей»), не принес исполнительнице должного удовлетворения. Ведь по слухам, на личном фронте у Лободы все не так гладко, как кажется. Дочери Тильде, уже год, а певица до сих пор не желает открывать миру имя отца второй дочери. К чему такая секретность? Ведь прозорливые журналисты, и коллеги по цеху Светланы утверждают, родила она от лидера группы Rammstein, Тилля Линдеманна.

Возможно, Светлана не хотела афишировать свои отношения с немцем, так как знала, он — личность творческая, а значит, влюбчив и ненадежен, и в любой момент может найти себе новую музу. Или уже нашел?

Светлана в Instagram похвастала фото, где она «засветилась» с креативным директором модного дома Balmain. Лобода, одетая в платье с «очень смелым» декольте, положила руку на плечо мужчины, тогда как молодой человек постарался максимально отстраниться от певицы. Хочется спросить, неужели Тилль настолько убил веру в любовь, что исполнительница решила искать утешения в компании «радужного» дизайнера, или креативный директор будет утешать Свету авторскими нарядами?

Похоже, что ни то, ни другое. Светлану скорее всего ждет новое разочарование. Ведь Оливер в своем профиле их совместные фото предпочел не опубликовать. Что тут говорить, жизнь полна разочарований.