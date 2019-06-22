Принцу нужна молодка: Барановская записывается в пенсионерские программы для омоложения

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Лучшие годы ведущей уже позади, потому она перебирает доступные варианты.

В этом году ведущей Юлии Барановской исполнилось 34 года, однако вестей о том, что личная жизнь теледивы наконец наладилась, так и не поступает. Череду слухов о романах с Максимом Галкиным и коллегами по Первому каналу она так и не подтвердила, потому по жизни продолжает идти одна. Тем не менее, она наверняка понимает, что перспектива встречать старость в одиночестве очень незавидная. Видимо поэтому она решила срочно что-то с этим делать.

В ходе недавнего форума социальных инноваций регионов, проходившего в Москве, записалась в пенсионерские программы для омоложения, причем, изучала предоставляемые услуги с максимальным усердием. Ведущая явно воспринимает все максимально серьезно. Знаменитостью, скорее всего, движет накопленное отчаянье, потому она подается уже в такие сомнительные программы, которые не подходят ей даже по возрасту.

Барановская прекрасно осознает, что принцу, которого она за годы одиночества обрисовала себе, нужна молодка, а с каждым годом ее красота уходит все стремительнее и вскоре от нее может не остаться и следа. Несмотря на это, Юлия все также не может отказаться от вредных привычек, вроде алкоголя и табака, потому как очень любит посещать светские тусовки. На красоту и молодость это оказывает крайне пагубный эффект, но ведущую подобное не останавливает. Остается надеяться, что «соискательница принца» Барановская понимает, что программы омоложения для стариков не решат ее ситуацию в корне.