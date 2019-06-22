Мать довела – Шурыгина «высыхает» из-за проблем в семье

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Поступок родительницы, видимо, негативно отразился на эмоциональном состоянии Дианы.

Накануне «изнасилованная» Диана Шурыгина поделилась с подписчиками новым фото, сделанным в здании аэропорта. Многие фанаты обратили внимание, что девушка очень сильно исхудала. Поклонники действительно правы. Если ранее худощавость лишь украшала Диану, то сейчас звезда шоу Малахова выглядит пугающе – девушка попросту превращается в анорексичку.

Вполне очевидно, резкому преображению Шурыгиной в худшую сторону есть какое-то объяснение. Ни для кого не секрет, что люди нередко теряют килограммы из-за неудач в личной жизни или проблем, связанных с семьей, родителями. Судя по тому, что Диана вместе с мужем отправилась на отдых в Таиланд, в личной жизни Шурыгиной царит полная гармония.

А вот с родителями у Дианы не очень хорошие отношения, в частности речь идет о матери. Стоит упомянуть о том, что Шурыгина очень часто ссорится с родительницей. В последнее время, такое ощущение, родственницы и вовсе перестали общаться. И, видимо, неспроста. Все дело в том, что Шурыгина-старшая недавно ушла от отца дочери к молодому любовнику. Сама же Диана, как известно, стала на сторону отца, не поддержав решение матери о разводе.

Из этого всего напрашивается вывод – Шурыгина «высыхает» из-за проблем в семье. Другими словами, мать своим поступком довела дочь до переживаний, которые, в свою очередь, вылились в истощение. Трудно сказать, так ли это на самом деле, однако тот факт, что Диана начала резко терять вес, не остался незамеченным.