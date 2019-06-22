Джиган не родной? Самойлова скрывает настоящего отца старшей дочери

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Самойлова случайно показала настоящую фамилию Ариелы.

Некоторое время назад, семья Джигана решили больше не отправлять старшую дочку в школу, хоть и учиться оставалось еще две недели. Оксана со старшей дочкой Ариелой отправились в школу за вещами и за аттестатом.

«В школу не ходим, хоть вещи заберем», «Папа нам запретил ходить в школу», - прокомментировала Оксана поездку.

После чего мама троих детей начала хвалиться Ариелой, которая закончила этот год на одни пятерки, чем очень порадовала родителей и подписчиков Самойловой. Оксана поспешила показать аттестат дочери и случайно показала фамилию девочки. В аттестате было написано Самойлова Ариела, с отметками отлично по русскому и английскому. А настоящее имя Джигана Денис Александрович Устименко-Вайнштейн. Можно сделать вывод, что Самойлова скрывает настоящего отца старшей дочери и Джиган не родной?

В отличие от младших девочек, Ариела не такая, щекастенькая и сильно похожа на маму. На Джигана по внешности девочка абсолютно не похоже. Очевидно, что певец принял девочку, как свою родную дочку. Оксана давно крутится в светской тусовке, все знают её мужа, как Джигана, о том что у него мягко говоря, неказистая фамилия Устименко-Ванштейн практически никто не знает. Вполне возможно, что Оксана стыдится фамилии мужа и считает, что она может испортить жизнь дочкам. Ведь в настоящее время школьники отличаются особой жестокостью.