В тихом омуте черти водятся? Бурунов раскрыл свои похотливые желания

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Сергея Бурунова «спалили» внимательные подписчики в Instagram.

Некоторое время назад актера Сергея Бурунова состоялось интервью с Юрием Дудем. После такой бурной славы Бурунов стал востребованным актером. Сергей на данный момент сожалеет об одном, что его мама не может порадоваться за своего младшего сына. На интервью с Дудем, Сергей показал себя очень ранимым, тихим, чувственным и романтичным. Актер делился, что мечтает уже рассказать о своей жене и детях, но, к сожалению, на сегодняшний день его женой является работа. Не стоит забывать, что Сергей - актер и он может сыграть любой образ, какой захочется. Внимательные подписчики артиста заметили, что Бурунов частенько лайкает одну и ту же женщину, зовут ее Марина и живет она в Москве.

По фото Марины видно, что она очень вульгарна, но дело в том, что ее фото в одежде актер не лайкает. Видимо, Бурунова настолько увлекают ее откровенные фотографии, что он листал ее ленту в Instagram до самого февраля 2018 года. Может быть актеру сильно понравилась Марина, но в силу своей скромности и застенчивости, он не может решиться ей написать лично? И по этому Бурунов просто лайкает фото, чтобы девушка хотя бы заметила актера.

«В тихом омуте черти водятся, я удивлена, что вот эта дамочка со свистком и нравится Бурунову», - пишут инсайдеры. Из этого можно сделать вывод, что вот он настоящий Бурунов, он раскрыл свои похотливые желания. Получается, что Сергей с виду, смирен и тих, но в тихом омуте что-то водится.