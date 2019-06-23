Худеем до смерти! Шурыгина прогрессирует в анорексии

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В этом уверены фанаты, считая, что девушку скоро сдует ветром из-за вынужденной голодовки Дианы.

Скандально известная на всю страну девушка Диана Шурыгина недавно отправилась в Турцию со своим супругом – Андреем Шляниным. 12 июня ей исполнилось 20 лет, по словам именинницы, это поездка – подарок мужа на юбилей.

Диана опубликовала в Instagram фотографию с аэропорта, где радовалась отличному перелёту. Однако фанаты Шурыгиной стали изрядно переживать за здоровье своего кумира: «Слишком худая», «Дианочка, покушай! Смотреть больно…».

Сама Шурыгина заявляла, что планирует сесть на диету в начале 2019 года, но позже неоднократно показывала, что питается фаст-фудом и прочими высококалорийными продуктами. К тому же в самом самолёте Диана призналась, что сильно голодная, потому что не ела весь день.

Именно это и начало пугать фанатов, ведь резкие перепады в питании могут только усугубить ситуацию. Несмотря на «вредную и жирную» пищу в рационе Дианы, она прогрессирует в анорексии – уверены пользователи.

С такими темпами ей останется лишь худеть до смерти. Диана всегда удивляла поклонников своей стройной фигурой, но вынужденные голодовки могут довести её до полного истощения организма. К тому же фанаты отмечают, что у Шурыгиной болезненный вид в последнее время.