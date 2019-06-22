Мама решает? Всевластная Алла помогла Орбакайте «избавиться» от Арнтгольц

Сегодня, 11:00

Давняя подруга Примадонны Галина Волчек устроила Кристину Орбакайте в «Современник».

Кристина с апреля 2018 года стала хвастаться подписчикам, что сбылась её детская мечта – выступать в театре. Кристина с самого детства пробовала себя в актёрской карьере, но основательно укрепиться в этой сфере не удалось, возможно по той причине, что в то время у мамы не было большого влияния и знакомств с известными режиссёрами. Кристина стала учиться петь, как мама. И многие отмечали, что у девочки нет большого таланта, но мама смогла добиться желаемого – Кристина научилась петь и довольно неплохо, о чем говорит её популярность. Стало известно, почему Кристина Орбакайте с недавнего времени стала напарницей талантливого актёра Кирилла Сафронова в пьесе «Двое на качелях».

Алла Пугачёва дружит с театральным режиссёром «Современника» Галиной Волчек. Она могла попросить Галину Борисовну исполнить большое желание дочери и устроить в театр. Волчек помогла, хотя логичнее было пригласить молодую и талантливую артистку Татьяну Арнтгольц. Девушка с 2012 года играла в спектакле «Двое на качелях», только в театральном агентстве «Современном театре атепризы». Артистка заслужила большую любовь зрителей за прекрасную игру в пьесе. Многие критики подчёркивают талант Тани и считают её гордостью современного актёрского поколения. Но у Тани нет известной мамы, со связями,которая многое решает, поэтому место достаётся певице Кристине Орбакайте. Вывод напрашивается сам, что всевластная Алла помогла Орбакайте «избавиться» от Арнтгольц.

Галину Волчек и Аллу Пугачеву связывают долгие годы дружбы. Она одна из самых близких людей в семье Пугачевых. Судя по всему, что Лиза и Гарри обожают 83-летнюю Галину Борисовну. Пугачева публиковала фотографии на которой дети так и липнут к «любимой бабушке Гале», так Примадонна называет Галину Борисовну на странице в Instagram.