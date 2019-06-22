Девочки, не ссорьтесь! Серябкина с Темниковой не поделили Фадеева

Сегодня, 09:10

Фанаты раскрыли причину разногласий подруг.

Много различных версий писали журналисты по поводу разрыва дружеских отношений между певицами. О том, что Серябкина разочаровалась в Темниковой знают все, однако суть проблемы оставалась неизвестной.

За эти несколько лет после ссоры очень многое изменилось и стало ясным.

Скорее всего, Темникова уходя из группы «Серебро», в составе которой на тот момент состояли обе певицы, собиралась податься в сольную карьеру под руководством Фадеева. Ведь именно он после «Фабрики» захотел взять ее под свою продюсерскую опеку. Но у Максима на это были другие взгляды. Скорее всего он собирался какое-то время поддерживать на плаву «Серебро» именно в таком составе, а потом вывести в сольную карьеру Серябкину, что сейчас он и сделал.

Очевидно, что на почве дележки подруги и поссорились. Как прокомментировал один из фанатов под последним постом у Ольги в Instagram по поводу их размолвки: «Фадеева не поделили».

Темникова понимала, что если она останется в группе, то сольная карьера ей не светит, но и уступать Серябкиной она тоже не стала.

Уйдя в свободное плаванье Лена наработала себе имя и публику. Но и Ольга теперь, под псевдонимом Molly, делает успехи.

Таким образом очевидно, что девочки поругались именно на теме шоу-бизнеса и дружить они не собираются. Скорее всего, даже Фадеев не смог бы остановить такое соперничество, сказав им: «Девочки, не ссорьтесь»!