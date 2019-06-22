ТНТ против Путина. Слепаков может стать президентом с поддержкой сбежавшего политика

Сегодня, 09:00

Критика действующей власти, содействие экс-депутата Госдумы, ситуация на Украине и высокие рейтинги в народе – всё это способно совершить «переворот» в стране.

Знаменитый шоумен Семён Слепаков довольно часто и активно начал выступать против действующих законов, критикуя правления президента и деятельность депутатов в своей привычной манере – песни и комические номера. Подобным грешит и весь телеканал ТНТ, пропуская в различных шоу «острые» высказывания артистов.

Слепаков ни один раз замечался в скандалах о высмеивании властей. Чего только стоит его вырезанный номер со сцены Comedy Club с песней о чиновнике. Почти все проекты ТНТ замечались в критике власти, хоть и в комичной манере, но факт остаётся фактом.

Сбежавший в Киев экс-депутат Госдумы России и непримиримый критик Путина Илья Пономарёв недавно заявлял, что вполне достойной альтернативой для народа в качестве президента страны может стать Слепаков. К тому же политик добавил, что социальные опросы россиян показали высокие рейтинги кандидатуры артиста.

Нельзя отрицать, что Слепаков может стать президентом России с поддержкой сбежавшего политика, народа и телеканала ТНТ, который активно показывают свою позицию против Путина и всей действующей власти.

Впрочем, следующие выборы в президенты России состоятся в 2024 году, всё может поменяться в пользу представителей медиа-массы, ведь это формально последний срок правления Владимира Владимировича. К тому же стоит отметить, что вступление в гонку за власть в 2018 году Ксении Собчак взбудоражило общественность и принесло вполне положительные результаты.

Ситуация на Украине также не даёт покоя россиянам, которые считали, что восседать на месте президента могут лишь политики и чиновники.