Дюжев на коне, Панин под конем! Как скандал «с ногой» отразился на дружбе актеров?

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Когда-то близкие друзья и коллеги по фильму «Жмурки» буквально ели с одной тарелки, но последние события заставили пересмотреть Дмитрия свое отношение к Алексею Панину.

Оба очень талантливых актеры и коллеги по фильму – Дмитрий Дюжев и Алексей Панин были очень дружны. Но после того, как у Панина начались проблемы с алкоголем, затем с запрещенными препаратами, их дружба стала медленно угасать. Дмитрий пытался помочь друг, но скандальные видео, обнародованные на всю страну, с извращениями Алексея Панина «отодвинули» дружбу куда подальше.

В действительности ситуация обстоит так, что за последние два года актер Алексей Панин стал изгоем для коллег, посмешищем для народа и предателем Родины. Мало того, что Панин, уезжая из страны, назвал ее «немытой, отсталой и грязной», он еще из США умудрился записать несколько скандальных и извращенных видео с участием его в гей-связи с неизвестным, а потом и скандал «с женской ногой». Все это дает понять, что у Алексея имеется наличие некоего психического заболевания, ибо простой человек не может даже подумать о том, что делает Панин на камеру.

Все бы ничего, но он ввязал в свои грязные дела не только актеров Александра Головина, Епифанцева и Джигурду, но и 16-летнюю дочь. Сейчас девочка подверглась жесткой травле. Каждый говорит ей о том, что ее папа гей и любитель жестких игр. Сейчас складывается так, что Дюжев на коне, а Панин под конем.

Как же скандал «с ногой» отразился на дружбе актеров? Талантливый актер Дмитрий является топ-артистом, его приглашают сниматься в сериалах, кино, участвовать в музыкальных программах и вести различные телешоу. В программе «Три аккорда» он стал «гвоздем» программы, а жюри не успокаивалось от восторга. Конечно, этого нельзя сказать о нынешнем положении дел у Панина.

Актер снимает малобюджетные фильмы для взрослых и любителей экзотики, обзывают страну, в которой родился, за что и был взят в качестве подозреваемого по статье «Экстремизм».

Похоже, Панину никак нельзя возвращаться в Россию, ведь здесь его ждут правоохранительные органы. Кроме того, коллеги стали посмеиваться над случаем с ногой и собакой. Харламов, Батрутдинов и другие резиденты стали создавать унизительные картинки и публиковать в соцсети. А вот бывший друг, Дмитрий Дюжев не стал комментировать ситуацию в своем Instagram.

На вопрос о том, как вы относитесь к пристрастиям Панина – Дмитрий лишь удалял комментарии. Становится понятно, что ему неприятно говорить об этом с его же поклонниками. Ведь и Панин, и Дюжев запомнились в «Жмурках», как талантливые актеры, рубаха-парни и просто хорошие друзья. Возможно теперь, Дмитрию стыдно осознавать, что они ели с одной тарелки, курили одну сигарету и сидели за одним столом.