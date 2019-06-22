Запрещённый приём: Рудова привязывает молодого мажора ребёнком

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Актриса перестала скрывать беременность от публики.

Актриса Наталья Рудова привлекает внимание подписчиков к своему интересному положению. Девушка опубликовала видео, на котором вместе с друзьями рекламировала алкогольный напиток – Мартини. Достаточно странно выглядит, как беременная женщина рекламирует алкогольную продукцию с выглядывающим животом из-за пуговиц. Судя по животу Наташи, предполагаемы срок беременности 4 месяца.

Если вспомнить отношения Рудовой, то несколько месяцев назад актриса была замечена в романе с Сергеем Саркисовым-младшим. Пара вместе отдыхала на светских тусовках, ходили по модным барам Москвы, катались на дорогих автомобилях. Наташа была тенью «черного принца» и сопровождала Сергея повсюду.

20-летний парень является сыном олигарха и совладельцем «Рессо-Гарантия», состояние отца на 2019 год составляет 800 миллионов долларов по данным Forbes.

Можно сказать, что Наташа применила запрещённый приём – чтобы войти в семью олигархов за короткий период времени умудрилась забеременеть от молодого парня. А теперь привлекает к себе внимание, чтобы у людей появлялись вопросы к отцу ребёнка. Вряд ли олигархам нужна плохая репутация, молодому человеку придётся либо на ней жениться, как настоящий мужчина, либо он будет их содержать. Наташа никогда не отличалась любовью к трудолюбию, возможно, девушка давно искала богатого буратино, который обеспечит ей безбедное существование.

Пользователи посчитали, что девушка в положении не должна рекламировать такой товар. Важно заметить, что Наташа также отпивала напиток из бокала.

«В положении?», «Почему я не отводила взгляд от живота? Ты беременна?», «Почему ты беременная рекламируешь бухлишко?», - написали подписчики Рудовой. На все вопросы Наташа ответила, что просто переела.