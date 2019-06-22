Надоели измены? Пугачева выгнала Галкина из дома и запретила общаться с детьми

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Так решили в Сети. Шоумен уже несколько дней проводит время в одиночестве вне дома.

18 июня Максим Галкин отметил свой 43-ий день рождения. Весь бомонд отечественного шоу-бизнеса поздравлял шоумена. Публично отметила это событие и супруга Максима – Алла Пугачева. Примадонна опубликовала в честь этого события пост в своем Instagram, сопроводив его теплыми и нежными словами.

Однако празднование 43-летия, видимо, пошло не по плану. Уже несколько дней после торжества Галкин публикует в своих Stories исключительно видео с природой. При этом он находится в полном одиночестве и зачастую молчит.

Кадры из Instagram Stories Галкина

Поклонников такое затишье обеспокоило – неужели Пугачева выгнала мужа из дома? В качестве основной причины разрыва могли выступить скандалы на почве измен молодого Максима. В СМИ часто ходят слухе о неверности Галкина Пугачевой.

Шоумену приписывали романы с таким знаменитостями, как Ксения Собчак, Ольга Бузова, Юлия Меньшова, Юлия Барановская (по некоторым данным она даже забеременела в результате тайной связи). Все это могло надоесть Пугачевой, которая решилась на кардинальные меры и выгнала Галкина.

К тому же, оскорбленная Примадонна, по всей вероятности, запретила супругу общаться с детьми. Об этом свидетельствует тот факт, что и они пропали из инстажизни шоумена. В последний раз он снимал 5-летних Лизу и Гарри на видео с отдаленного расстояния.

Напомним, что пара Пугачевой и Галкина узаконила свои отношения в 2011 году. А в 2013 у них появились общие дети.