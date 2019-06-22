«Из под одного хирурга»: Хейтеры не смогли отличить Бородину от Орловой

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Подписчики считают, что из-за многочисленных пластических операций у ведущих «одно лицо на двоих».

После того, как Ольга Орлова пришла на телепроект «Дом-2» в качестве ведущей, то практически сразу нашла себе подружку в лице Ксении Бородиной. Пользователи сети, стали замечать, что встречи подружек проходят довольно часто и за бокалом спиртного. Так, недавно Бородина выставила у себя на странице в Instagram ещё одну фотографию с «посиделок отчаявшихся дам», но хейтеры не смогли отличить Бородину от Орловой. Некоторые из них, заподозрили, что Ольга и Ксения являются сестрами.

Другие, справедливо отметили, что сильное сходство во внешности это последствие пластических операций.

«Вы со своими косметологами становитесь похожи друг на друга! Носы, как у сестёр!», «Стали все на одно лицо», «Красивые, но очень похожие. Пугает это теряется истинное лицо человека», «Вы как две сестры, прям очень похожи», Ксю какие же вы прекрасные. Зачем так губы сложили, зачем так лицо повернули, зачем так похожи? Господи, люди остановитесь», «Как клонированные, мимика одинаковая. Ничего индивидуального. Из под одного хирурга», - комментировали пользователи сети.

Отрицать тот факт, что ведущие прибегали к пластическим операциям бессмысленно, ведь результата на лицо. До пластики Бородина была женщиной со среднестатистической внешностью, поэтому её изменения оказались значительными.

Что касается Ольги Орловой, подписчики отметили только незначительные изменения во внешности. В основном, это подтяжка лица и коррекция груди. Получается, Бородина это клон Орловой, но главное не это. Главное, что в погоне за идеальной внешностью, женщины теряют свою естественную красоту, а вместе с ней индивидуальность.