«Тебя никогда не было рядом!»: Иван Ургант высказал старые обиды своему отцу в «Вечернем Урганте»

Сегодня, 03:07

Ведущий не постеснялся многомиллионной аудитории и высказал все в лицо Андрею Урганту.

Вчера, в эфире «Первого канала» вышло очередное шоу «Вечерний Ургант». Гвоздем программы стал отец Ивана – Андрей Ургант. На протяжении всей программы отец и сын пререкались в шуточной форме, но из их разговора стало понятно, что у маленького Вани накопилась куча претензий к своему легендарному отцу.

«А что ты делал в Париже, когда ты не снимался? Выбирал мне игрушки наверное?», - подколол Иван. «Их в том числе! Я помню я вез четыре ананаса. Но мне пришлось их отдать красивыс девочкам-стюардессам», - начал оправдываться Андрей Львович. «Поэтому я попробовал их намного позже, чем девочки», - съязвил Иван. «Пап, я вот о чем хотел с тобой поговорить! Когда я был совсем маленький…», - начал Иван. «Такое было? Я как-то пропустил этот момент!», - отшутился Ургант-старший. «Вот именно об этом я и хотел с тобой поговорить! Когда ты выбирал себе лайковое пальто, а я хотел пневматический пистолет…а ты был на другом конце земли. Я всегда хотел, чтобы ты мне рассказывал сказки, а тебя никогда не было рядом! То есть ты рассказал сказки, но другие…», - опустил глаза Иван.

Отец также стал серьезным, опустил глаза в пол, на глазах появились слезы.

«А мне хотелось сказки настоящие…», - продолжил Иван.

На что Андрей Ургант стал его перебивать и вспоминать смешные истории из жизни с актрисой Ниной Усатовой, когда актер пытался занять у актрисы 6 долларов, чтобы купить виски. Иван был обескуражен. Но, когда поток его мыслей остановился. Сын продолжил высказывать старые обиды своему отцу в «Вечернем Урганте».

«Замечательная история…но я бы хотел перейти к сказкам», - выпалил Иван. «Сказки замечательная вещь, я тебе их не до читал...», - с грустью сказал Андрей.

Из разговора отца и сына становится понятно, что Иван все-таки еще не простил отца, за то, что тот ушел от его мамы к другой женщине. Что не был рядом, когда тот рос и был маленьким.

Недополучил внимания от своего легендарного и очень талантливого отца Андрея Львовича. Андрей Ургант был всегда увлечен красивыми и молодыми женщинам. Так произошло и с матерью Ивана, и со следующей женой. Но в последний раз его молодая 31-летняя супруга Елена Романова смогла растопить сердце 62-летнего Урганта.

[media=https://www.instagram.com/romanovalena/?utm_source=ig_embed]

Он сообщил, что впервые за всю жизнь жил для семьи и почувствовал настоящую семью. Из его логики получается, что маму Ивана Урганта – Валерию Киселеву он за семью не считал, которая изо всех сил пыталась сохранить брак и растила маленького Ваню.

В 2015 году не стало актрисы, Иван с теплом вспоминает о своей маме и чтит ее память. Вполне возможно, что слова того, что Елена Романова смогла стать семьей, а мама нет обидели сына. Буквально неделю назад стала известно, что та семья, о которой так упорно говорил Андрей Львович рассталась.

Выяснилось, что Елена беременна от другого мужчины и ей вот-вот скоро рожать. Андрей Ургант не смог не пошутить об этом в программе сына и язвительно ответил на вопрос Ивана: «Пап, откуда берутся дети?».

«Ты знаешь, а я уже и не помню, сынок! Как-то так и не складывается! А судя по последним событиям…не имею представления», - оправдал измену жены Андрей Львович.