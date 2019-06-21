«Маленький Фадеев» мучает маму? Серябкина «спалила» жуткий токсикоз из-за беременности

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«Тесные» отношения Molly с продюсером привели к неожиданным «плодам».

Ольга Серябкина, естественно, модная звезда, которая ведет блог в социальной сети. Всем известно, что Instagram поможет создать положительный образ, но так же быстро он может раскрыть какие-то личные секреты, например, лицо новорождённого ребёнка, или случайно озвученное имя ребёнка в очередном видео.

В своих Сториз жуткий токсикоз из-за беременности «спалила» и Ольга Серябкина, более известная как подопечная Максима Фадеева с псевдонимом Molly. Конечно, карьера певицы не заканчивается на одном треке с Егором Кридом, но тем не менее Ольга всё реже появляется на светских тусовках. Слухи о беременности звезды ходят уже давно, однако только сейчас Серябкина случайно спалила свою наигранность в Сториз. Естественно, порой переживать беременность бывает невыносимо трудно, но Ольга, видимо, пыталась быть улыбающейся и дружелюбной со своими подписчиками и продолжала неискренне и несколько лицемерно улыбаться в кадр натянутой улыбкой.

К сожалению, это сразу бросается в глаза, и даже замечание звезды прочитать журнал с её интервью, показался неискренним и лишённым счастья. Очевидно, что «маленький Фадеев» мучает маму, а переносит она это с трудом. Сейчас мало кто так близко общался с певицей, кроме её собственного продюсера Максима Фадеева. Неоднократно звезд даже в не рабочее время встречали вместе счастливо коротающими совместный отдых.