«Я не готовлю! Клянусь!»: Королева вынуждает Тарзана уйти к любовнице

Сегодня, 21:00

Голодного и злого стриптизера переманит какая-то красотка тарелкой борща.

Головы многих поклонников не оставляет мысль о том, почему брак Наташи Королёвой и Сергея Глушко, именуемого Тарзаном, длится уже более 15 лет. Одной из возможных причин таких длительных отношений, могла быть финансовая выгода, но его можно сразу убрать, ведь заработки стриптизера были не так уж и малы еще до брака с певицей. Другой причиной может быть это то, что Тарзан, как и любой другой мужчина, любит вкусно покушать, а, как знают многие, путь к сердцу парня лежит через желудок, но, увы, это предположение тоже не уместно теперь.

Это связано с тем, что Наташа Королёва в очередном выпуске программы «Сегодня вечером», призналась, что куховарить она не умеет. Певица сказала: «Я не готовлю! Клянусь!», в связи с этим возникает вопрос: как тогда питается ее муж, если жена не стоит у плиты? Скорее всего, Тарзан ест только различные фаст-фуды и еду быстрого приготовления, которую всего лишь нужно разогреть. Конечно, такой расклад семейной жизни вполне устраивает Королёву, ведь ей не приходится часами уделять время на приготовление пищи, но у Сергея, похоже, скоро лопнет терпение. Наташа не выполняет элементарных обязанностей жены, в буквальном смысле слова, и вынуждает Тарзана искать еду. В связи с тем, что Сергей обладает хорошими внешними данными, и вокруг него крутятся множество поклонниц. Возможно, с какой-то из них у него тайный роман. В случае, если Королёва не начнет готовить, то Тарзан может уйти от нее к любовнице, которая будет его кормить и лелеять.