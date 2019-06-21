«Орлова» против Бузовой? Соведущая Бородиной может «украсть» ее рабочее место на ТНТ

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В опасности от завистливой подруги оказался не только муж Ксюши, но и работа в шоу.

Трудно не заметить, как в последнее время Ксения Бородина стала тесно общаться с новой подружкой Ольгой Орловой. Очевидно, общая обида на Ольгу Бузову сделала своё дело и обе телеведущие сплотились на том, что соведущие должны поддерживать друг друга. Ольгу Орлову приглашают не только на светские тусовки, но даже на дне рождения старшей дочери Бородиной Орлова тоже «отжигала» не по-детски.

После совместного похода в театр с Ольгой Ксени отшутилась в Instagram: «В этот раз, театр начался не с вешалки». Хотя удивляет не это, а то, насколько похожи стали две подружки друг на друга. В глаза сразу бросается, что Орлова копирует Бородину в её повадках, стиле и даже в макияже. Конечно, уже давно говорили о лицемерных целях Ольги увести мужа Ксении Омарова Курбана из семьи, но тут дело, видимо, не только в счастливой семье Бородиной. Став внешне второй Ксюшей, Орлова точно может «украсть» рабочее место звезды на ТНТ.

15-летний стаж Ксении, естественно, весомая причина ее неувольнения, но зачем продюсерам две «Бородины», которые не только одинаково выглядят, но и порой одинаково рассуждают об отношениях. На фоне двух подружек Бузова, конечно, выигрывает, хотя Орлова может «взяться» и за разведёнку Бузову.

Вполне вероятно, что скоро популярное шоу «Бородина против Бузовой» изменит свой формат, что с каждым днём всё активнее пытается воплотить в жизнь завистливая Орлова.