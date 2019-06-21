Как корова языком: Бузова прогнулась под Кремль ради будущего в Госдуме

Вчера, 23:00

Представлять Ольгу при власти все еще страшно, но уже стоит готовиться.

Практически все звезды России ближайшие дни заняты выступлениями для российских выпускников. Большая часть мероприятий, естественно, проходят в Москве. Одно из них согласился принять Кремль. Среди приглашенных артистов нашлось место и для Ольги Бузовой. Девушка подробно снимала день выступления и хвасталась им на просторах Instagram. Проблема лишь в том, что в отношении лести в адрес Кремля она откровенно переборщила, потому выглядело все довольно нелепо.

Поющая ведущая нахваливает буквально все, что видит на своем пути: начиная от дорог в Кремле и заканчивая гримерками в дворце. Будто корова языком она «облизывает» все достопримечательности правительственной резиденции, надеясь, что за это ее погладят по голове и вспомнят в будущем.

Учитывая то, что такие новоявленные «певицы», как Даша Клюкина уже умудряются скидывать Бузову с верхних строчек чартов, становится любопытно, как ситуация поменяется через два – три года. Вероятно, Бузова понимает, что ее музыкальная карьера долго не продлится, потому ей все же придется задумываться насчет завтрашнего дня. Самым надежным вариантом в России является будущее в Госдуме, в кресле депутата. По всей видимости, ради него Бузова и прогнулась под Кремль.

В отношении Ольги уже давно ведутся разговоры о том, что девушка явно имеет амбиции попадания во власть. После музыкальной карьеры этот шаг выглядит для нее максимально логичным. Для хейтеров это станет настоящим праздником, ведь именно тогда Бузова закончит с музыкой и уволится из «Дома-2».