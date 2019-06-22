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«Выйдите пожалуйста, Иосиф Игоревич» - прогоняя Пригожина с праздника дочери, певица не смогла скрыть неприязнь.

21 июня старшей дочери Валерии от предыдущего брака с продюсером Александром Шульгиным Анне исполнилось 26 лет, праздник она отметила в кругу близких друзей и семьи. Нынешний супруг Валерии в своем профиле Instagram выкладывал фрагменты торжества, также на stories запечатлено, как певица тепло и искренне поздравляет свою дочь. Во время трогательных слов Пригожин как раз и записывал видеоролик для своих поклонников, попутно рассказывая как проходит мероприятие и перебивая супругу. На что она не выдержала и при всех в микрофон заявила: «Выйдите, пожалуйста, Иосиф Игоревич». После этих жестких слов музыкант не закончил снимать происходящее, но супруга в кадре стала значительно реже появляться.

Давно ходят слухи о проблемах в браке Валерии и Иосифа, и не исключено, что в скором времени будет развод знаменитой пары. Вероятная причина напряженной ситуации в отношениях между артистами Валерия не может простить мужа за непризнанного внебрачного ребенка, и настолько может злиться на него, что не в состоянии контролировать свои эмоции даже в обществе. До брака с ней Иосиф не отличался верностью, и, вполне возможно, имеет внебрачных детей. Предполагаемой дочерью музыканта считают одну из фанаток - она часто преследует супругов во время гастролей.

Но несмотря на преследование девушки, ни Валерия, ни Иосиф не хотят ей создавать проблем, поэтому и не стараются оградиться от нее с помощью охраны. Подобное лояльное отношение и вызывает подозрения в родственных связях с музыкантом.