Раша, гудбай: Орбакайте в тайне от мужа отучает малолетнюю дочь от русского языка

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Дочь Аллы Пугачевой всеми силами пытается оградить ребенка от родины.

Кристина Орбакайте вместе с мужем и дочерью Клавдией отправилась на Багамы, где семья провела, в удалении от цивилизации, целый день. Времени с ребенком дочь Аллы Пугачевой зря не теряет и занимается ее воспитанием. Делает она, правда, совсем не то, чему обрадуются ее поклонники в России. Проблема в том, что в тайне от мужа, снимающего красоты Багамских островов, Орбакайте отучает малолетнюю дочь от русского, общаясь с ней исключительно на английском языке. Это отчетливо слышно в опубликованном ролике. Причем, когда глава семейства повернулся к Орбакайте и Клавдии, они резко замолчали и начали неловко улыбаться.

По всей видимости, в планы Орбакайте входит желание оградить дочь от родины всеми возможными методами. Не стоит удивляться, что однажды девочка уже не сможет вспомнить и слова на русском. После она наверняка помашет России ручкой со словами: «Раша, гудбай!». С другой стороны, девочка живет в США и учиться в американской школе. Однако, совсем непонятно, почему Орбакайте из своей дочки стремится вырастить именно американку, ведь без русской речи иначе и не получится.

Возможно, подобные действия Орбакайте намекают на то, что знаменитая певица не видит никакого будущего для своего ребенка в России, потому и отучает ее от родины. По всей видимости, Кристина забыла, что и она, и ее легендарная мать Алла Пугачева сделали здесь грандиозные карьеры. Дочке Орбакайте, видимо, уготовлена другая судьба, о которой знает только малышка и сама певица.