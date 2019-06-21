«Ужас какой» - Спившуюся Хлебникову перестали узнавать фанаты

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«53 года всего, а выглядит на 73», - поклонники шокированы внешностью певицы.

Марина Хлебникова - одна из самых ярких эстрадных певиц 90-х, которая, к сожалению, уже давно всеми забыта. Напомнил обществу об исполнительнице хита «Чашка кофею» певец Шура, который в шоу Насти Ивлеевой признался, что очень переживает за здоровье Хлебниковой. Артист уверен, что певице, которая страдает алкоголизмом, срочно нужна помощь.

Судя по всему, с мнением Шуры согласны многие фанаты Хлебниковой, которые попросту перестали узнавать спившуюся исполнительницу. Последние фото в аккаунте эстрадной певицы шокировали поклонников. «Ужас какой..... Пьянь такая стала, а была красотка», - пишут в комментариях пользователи, заметив, что из-за злоупотребления спиртным Хлебникова стала выглядеть намного старше своих лет. Из красивой и ухоженной женщины певица превратилась в изможденную старуху, пишут фолловеры. Виной всему алкоголь, уверены фанаты. Многие согласились с Шурой – страдающей от алкоголизма Хлебниковой нужна помощь.

Некоторые поклонники связывают пагубную привычку исполнительницы со смертью бывшего мужа Антона Логинова, который ушел из жизни в прошлом году. Трагические события спровоцировали у Хлебниковой нервный срыв, из-за которого она была госпитализирована.

Марина Хлебникова – не единственная звезда 90-х, которая не только утратила свою популярность, но и пристрастилась к спиртному, пишут в пользователи. Фанаты всерьез обеспокоены за здоровье еще одного артиста – Юрия Шатунова, который резко состарился из-за вредной привычки.