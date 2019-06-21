Волочкова научила «жирных завистниц» нравиться мужчинам

Сегодня, 18:05

Балерина решила избавиться от хейта за счет фитнес советов критикам.

Скандально известная танцовщица Анастасия Волочкова снова «отличилась» очередной сомнительной выходкой. На этот раз балерина опубликовала пост на своем аккаунте в Instagram с видео-уроком для женщин.

Волочкова продемонстрировала несколько акробатических упражнений, которые, по ее словам, можно выполнять в любое время. Очевидно, что таким способом Анастасия пытается научить своих «жирных завистниц», как она сама называла своих хейтеров, нравиться мужчинам. И действительно, балерина предпринимает отчаянные попытки избавиться от нескончаемого потока критики в ее сторону. Негативные слова в ее адрес настолько приелись женщине, что она даже закрыла доступ к написанию комментариев на своей странице в соцсети. Любопытно также и то, что даже в этом случае Анастасия все равно нашла повод для демонстрации своего фирменного шпагата.

Ранее Волочкова неоднократно нелестным образом высказывалась о недолюбливающих ее пользователях. Всю критику балерина списывала на «недолюбленность» и лишний вес женщин, пишущих ей гадости, ведь якобы худые и любимые женщины, по мнению Анастасии, совсем не злые.