Элджей курит в сторонке. Тима Белорусских нахамил фанатам на платной вечеринке

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Не руби сук на котором сидишь, Тима!

Похоже, что у молодого исполнителя Тимы Беларусских начали проявляться симптомы звездной болезни, да такой, что даже Элжей нервно курит в сторонке. В сети появилась видео, в котором певец крайне «непрофессионально» повел себя на платной вечеринке. Он буквально нахамил фанатам, находившимся в зале.

Все случилось в перерыве между треками. Зрители около сцены стали просить Тиму исполнить самые его популярные хиты, выкрикивая их названия. На это Беларусских ответил: «Я там услышал, что «Витаминку» и «Незабудку» кричали. Ребята, давайте вы в угол отойдете и пообщаетесь там на эту тему. Мы едем немножко дальше на «поездах», чтоб вы понимали».

После этих слов, оживление поклонников явно поутихло. Активно радоваться певцу продолжили только на галерке. Многие остались недовольны подобным поведением Тимы.

Что-то рано начинающий артист корону решил примерять. Ведь из 18, имеющихся в его репертуаре композиций, истинной популярностью пользуются только 4-5. Армия его поклонников в Instagram насчитывает всего 895 тысяч человек (для сравнения у Элджея — 2,9 млн подписчиков, у Макса Коржа — 1,8 млн). Ясно одно, если «звездная» лихорадка у парня будет прогрессировать и дальше - Белорусских рискует остаться и без корпоративов, и без фанатской поддрержки.