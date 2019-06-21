«Эй, Бортич, ну-ка отойди от моего мужа!»: Муцениеце высмеяла «измены» Прилучного

Сегодня, 20:00

Чувство юмора Агаты и Павла помогает семейной паре переносить невзгоды и неудачи.

Недавно в СМИ обсуждали видео, где Павел мило общается с Екатериной Шпиц, которая как две капли воды схожа с Александрой Бортич, на глазах у своей супруги Агаты. Прилучного сразу же заподозрили во флирте с артисткой, но Муцениеце, недолго колеблясь, опубликовала в Stories видео-опровержение в комической форме.

В данном ролике семейная пара с Екатериной разыграли небольшую сатирическую сценку. Действие происходило так, будто Муцениеце застукала Прилучного в пылких объятиях Шпиц, которую приняли за Бортич. Из уст Агаты сразу вылетела фраза: «Эй, Бортич, ну-ка отойди от моего мужа!» На что Екатерина ответила, что она не Александра и тогда Муцениеце разрешила дальше обниматься. Даже сам Прилучный весьма удачно подыграл в сценке, спросив у жены, можно продолжить или нет.

Вероятно, такое высмеивание слухов об «изменах» Павла, похоже, помогает семье переносить трудности и невзгоды. Человек с хорошим чувством юмора может все что угодно перевести в шутку, умеет не зацикливаться на слухах и ревности, вот и то Прилучный и Муцениеце с легкостью переиграла мнимую измену в комедийную сценку. Такие теплые отношения в семье достойны только похвалы и уважения.