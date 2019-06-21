Пора в «дурочку»? Из-за ссор с мужем Гагарина мучается от проблем с памятью

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Певица без стыда показала, что не может вспомнить даже слов собственной песни.

Личная жизнь и карьера Полины Гагариной неразрывно связаны. Девушка то и дело рассказывает публике о том, как семья поддерживает ее в творчестве. Проблема лишь в том, что отдачи от самой участницы «Евровидения», по всей видимости, ее супруг не видит. В качестве комментария к недавней публикации, она написала, что в один из немногих своих выходных решила пилить мужа. По всей видимости, на данный момент супруги переживают не самый простой период, что и перерастает в вечные ссоры.

Из-за них страдает и карьера Гагариной. Девушка поделилась с публикой небольшим видеороликом, снятым в ходе репетиции новой композиции. Почти все видео девушка то и дело подглядывает слова собственной песни в телефоне. По всей видимости, стресс из-за регулярных ссор с мужем привел к проблемам с памятью у знаменитой исполнительницы. Не стоит забывать и о китайском шоу Singer, в котором Гагарина участвовала более месяца. Победу вырвать ей так и не удалось, потому участнице «Евровидения» пришлось довольствоваться лишь пятым местом. Горькое поражение, безусловно, болезненно отразилось на хрупкой артистке, а под «раздачу» стал попадать муж.

Складывается вопрос, Полине со всем вышеперечисленным пора на «дурочку» или же все можно решить обычным отпуском и спокойствием в семейном кругу? Пока говорить сложно, но лето – весьма активный период для артистов, потому об отдыхе Гагарина сможет задумывать не раньше, чем в конце августа.