Унижается и плачет? Подкаблучник Харламов умоляет Асмус остаться с ним

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Гарик задабривает жену-изменщицу подарками и цветами.

Только ленивый до сих пор не обсудил отношения, которые сейчас царят в семье Гарика Харламова и Кристины Асмус. Супруги упорно не комментируют слухи о проблемах и лишь продолжают публиковать в соцсетях фото и видео, из которых все должны понять, что у них все хорошо. Тем не менее, такие мелочи часто и раскрывают суть происходящего.

Так, накануне на личной Instagram-странице Асмус в Stories появилось видео, на котором она с довольным лицом едет на пассажирском сиденье в машине. Дальше она переводит камеру на огромный букет цветов, который лежит рядом с ней, а после - на Харламова, сидящего за рулем. Тем не менее, он своего лица не показывает, видимо, будучи не в настроении.

Поражает то, как после всех новостей в СМИ и слухов в интернете об изменах жены Гарик продолжает быть с ней. Более того, похоже, что цветы - не просто подарок, а некий жест от него. Ранее скандальный блогер Лена Миро уже упрекала комика в том, что он подкаблучник - старается удержать гулящую супругу милыми поступками, переступая через собственное достоинство. Судя по всему, подарив ей цветы, он продолжает умоляет Асмус остаться с ним. По слухам, актрису соблазняет ее молодой и красивый коллега Александр Петров. Если это так, что остается Харламову? Унижаться и плакать? Асмус же, похоже, льстит готовность мужа на любые поступки, лишь бы не довести дело до развода.

Кристина очень следит за своей внешностью, особенно уделяя внимание телу. Что касается Харламова, он полноват, из-за чего постоянно подвергается насмешкам интернет-пользователей и даже коллег, которые прямо в эфире Comedy Club говорят, что он недостоин такой жены.