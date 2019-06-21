«Игра на камеру» - психоаналитик «раскусил» спектакль Алибасова

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Похоже, комедия Бари слишком затянулась.

Дело с отравлением Бари Алибасова уже «выстрелило», заняв первые полосы изданий и заголовки телепередач, но, по всей видимости, продюсеру этого мало. Для продолжения комедии и организации новой волны «хайпа» основатель «НА-НА» привлек к своему проекту психиатров.

Как известно, после выписки из госпиталя Бари Каримович принялся за реализацию образа душевно больного человека. Находясь в якобы неадекватном состоянии, он активно давал интервью журналистам, а также стал главным гостем на федеральном канале в программе «Прямой эфир». Примечательно, что ни врачи, ни родственники никак не препятствовали выходу психически нездорового, по его собственным намекам, Алибасова на всеобщее обозрение миллионов людей. После нарастающего сомнения в обществе насчет правдивости сумасшествия Бари, он решил закрепить образ и пригласил психиатра. Но, к сожалению Алибасова, психоаналитик и кандидат социологических наук Людмила Полянова не подтвердила наличие у звездного продюсера душевного расстройства. Эксперт «раскусила» спектакль Алибасова, отметив лишь наличие неадекватного поведения у мужчины, но причиной этому, по словам специалиста, может быть и элементарная игра на камеру.

Стоит отметить, что Полянова назвала поведение Бари неадекватным даже в случае его игры. Это означает, что женщина публично осудила возможные действия Бари по привлечению внимания к своей персоне таким методом. Как говориться, чем больше ложь, тем сложнее скрыть правду. Похоже, что в скором времени надутый Алибасовам «пузырь» лопнет, и на продюсера обрушится с критикой вся общественность.