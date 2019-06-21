Года идут, а «планка» едет? «Не в тему» гламурная Литвинова опозорилась в Mc'Donalds

Сегодня, 13:00

Далеко не первый эпатажный образ актрисы, но чтобы в бургерной - это что-то новое.

В своем Instagram-альбоме Рената Литвинова опубликовала фото - она в шикарном черном платье и красных лодочках позирует на фоне кафе Mc'Donalds. Казалось бы, перепутала женщина в возрасте бургерную с театром, и что? Бывает. Сфотографировалась и пошла себе дальше, но нет! Оказывается не перепутала. На следующем фото видно, что и зашла, и за столиком с подругой посидела, а, возможно, (в обход диеты) и маффином перекусила, а вот то, что наряд «не в тему» - звезда не заметила.

Как же так? Платье — красивое, туфли — стильные, сумка — дорогая, а все равно как-то нелепо. Все потому, что элегантный образ с фастфудом совсем не вяжется. Вот и получается, опозорилась Рената перед подписчиками по полной. Хотя, ей не привыкать. Экстравагантный стиль актрисы не раз вгонял поклонников в легкий ступор. То платье-кольчуга, то комбинезон-штора. Смотришь, на 52-летнюю Литвинову и думаешь - года идут, а «планка» едет. Планка чувства стиля актрисы, конечно же.