Серфинг важнее ребенка: Тимати «наплевал» на безопасный отдых Решетовой

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Беременная модель рискует здоровьем из-за увлечения рэпера.

Будущие родители Анастасия Решетова и Тимати наконец-то устроили себе долгожданный отпуск. Куда именно отправилась парочка, неизвестно. Судя по stories, курорт, где сейчас находятся Тимати и Настя, не совсем подходит для будущей мамы.

Как отметила сама модель, они с Тимуром переехали в джунгли, где наиболее подходящие волны для серфинга. «Но не для меня уж точно», - заметила Настя. В одной из публикаций девушка рассказала, что ей приходится довольствоваться только бассейном, так как на море волны очень сильные. Но и это не единственный минус курорта, на который увез Тимати беременную Решетову. Из-за проливных дождей и сильного ветра Анастасия, видимо, попросту вынуждена нудиться в помещение виллы.

Судя по всему, при выборе места отдыха Тимати руководствовался собственными желаниями – покорять волны. А на безопасный и комфортный отдых матери своего будущего ребенка исполнитель попросту «наплевал». Выходит, серфинг для рэпера важнее здоровья возлюбленной и будущего ребенка. Как известно, зачастую медики рекомендуют женщинам в «интересном положении» выбирать места для отдыха с более-менее привычными климатическими условиями.

Влажный климат курорта может негативно сказаться на здоровье беременной Решетовой. К тому же, резкие изменения погодных условий могут повлиять на эмоциональное самочувствие Анастасии и даже вызвать депрессию, что в свою очередь негативно отразиться на состоянии ребенка.