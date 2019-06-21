Король российской «похабщины». Киркоров хайпанул на родах в новом клипе

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Он продолжает пропагандировать безнравственное поведение и вседозволенность молодому поколению. Пользователи считают, что 52-летний Филипп совершенно выжил из ума.

Не успела психика пользователей отойти от «Ибицы», которая вызвала бурную реакцию в сети, как Киркоров объявил о скором выходе нового клипа на песню «Стеснение пропало». Король российской «похабщины» выложил на своей странице в Instagram отрезок видео, в котором он принимает роды в костюме гинеколога.

Хейтеры облили видеоролик негативными комментариями. Возмущению фанатов не было предела из-за решения Филиппа хайпануть на родах. «Вообще, рождение ребенка – это великая тайна и чудо. Сейчас все это превратили в шоу, это так прискорбно», – считают читатели. Кроме того, в комментариях под постом, Киркоров предложил сразу «прикончить слабонервных», которым не придется по вкусу его творчество, «чтоб не мучились».

Премьера клипа еще не успела состояться, но в сторону Киркорова посыпались обвинения в растлении молодежи.

«Некоторые люди, из эстрады, гонятся за вниманием и забывают о том, что влияют на культуру поколения», – сетуют фолловеры. Филиппа уличили в безнравственности, фанаты посчитали, что сошедший с ума «король» готов на все, даже перешагнуть через себя: «По ходу не только стеснение пропало, но и самоуважение», «Недалек тот день, когда будем смотреть в прямом эфире половые акты в исполнении знаменитостей», – отметили пользователи сети.