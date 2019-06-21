«Что за адский фотошоп груди???» - фанаты уличили Тодоренко в увеличении бюста

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Очевидно, что после родов у женщин меняется фигура и совсем не в лучшую сторону. Бывшая ведущая шоу «Орёл и решка», видимо, не исключение.

Регина Тодоренко - молодая мама. Она находится в декрете и при этом ведет свое собственное шоу на YouTube. Естественно, после родов Регина пыталась вернуться в форму и, судя по последним снимкам, ей это удалось. Однако многие поклонники не поверили, что Тодоренко в данный момент выглядит так идеально и уличили ее в увеличение бюста с помощью фотошопа.

«Что за адский фотошоп груди???» - написала одна из поклонниц Тодоренко.

Вероятно, как и любая звезда, Регина обрабатывает свои фотографии фотошопе, однако сомнительно, что Тодоренко может значительно увеличивать или уменьшать свои естественные формы, как например это делает Анастасия Волочкова. В любом случае, Регина недавно стала мамой и это вполне нормально, что ее фигура изменилась не в лучшую сторону.