«Пир-пир-пирсинг». Сергей Аморалов из «Отпетых мошенников» страдает нервным расстройством?

Сегодня, 11:10

Заикание солиста «Отпетых мошенников» может сигнализировать о нервном расстройстве, вызванном приёмом запрещённых веществ.

В коротком ролике шоу «Поясни за шмот», выпущенным каналом «СТС», звезда 90-х Сергей Аморалов продемонстрировал странное поведение. Он несколько раз заикнулся во фразе «пирсинг на брови», из-за чего получилось невнятное «пир-пир-пирсинг». При этом он очень часто моргал, а голос дрожал будто от волнения.

Такое поведение крайне не характерно для человека, который 20 лет назад собирал целые стадионы. Общение с журналистами должно быть детской игрой и не вызывать столь выраженного волнения.

Возможно, нервозность артиста — симптом серьёзного нервного расстройства, вызванного употреблением запрещённых психотропных препаратов. Ведь как сказал Шура в недавнем интервью, кто только не баловался этой дрянью в лихие 90-е.

Было бы даже странно, если бы певец со скандальным образом и эпатажным псевдонимом «Аморалов» не употреблял «весёлые штуки» — всё-таки сцена того времени кишела ими.

Возможно, теперь отголосок того развязного времени теперь отражается в заикании и нервных тиках солиста «Отпетых мошенников».