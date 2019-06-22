А вот и принц! Барановская и Борисов не смогли скрыть совместный отдых на островах

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Многочисленные факты подтверждают, что между ведущими могут быть любовные отношения

«Дочь говорит, что моим мужем может быть только принц», - поделилась Юлия Барановская в одном из интервью. А недавно, ведущая решила приоткрыть занавес своей личной жизни и выставила совместную фотографию с Дмитрием Борисовым – вот и принц! Пользователи сети заподозрили, что ведущих связывает нечто большее, чем работа и дружба. Ко всему, Барановской и Борисову не удалось скрыть совместный отдых на островах, куда они отправились на новогодние праздники.

Об этом свидетельствуют значительные совпадения во время отдыха обоих. В январе 2019 года Юля отправилась на остров Сент-Люсия, об этом ведущая поведала в своём Instagram. В это же время, Дмитрий Борисов находился на отдыхе у моря, но на чём конкретно остановил свой выбор, так и не сказал. В принципе, это было не столь важно. Юля, как истинная инста-леди, выставляла больше фотографий в соцсети. В то время, как Дмитрий поделился только вечерним закатом. Невооруженным взглядом было видно, что пейзаж на странице ведущего уж слишком напоминает остров Сент-Люсия.

Дмитрий Борисов умный молодой человек, а как умный человек он прекрасно осознавал, что путь к сердцу многодетной матери лежит через её детей. Поэтому, детей было решено взять с собой. По всей видимости, Борисову удалось найти контакт с детьми Аршавина, потому, как на фото они выглядели безумно счастливыми. Совместных фотографий с отдыха ведущие не выставляли, скорее всего, большую часть времени Борисов был за кадром в качестве фотографа. Несмотря на неудачный опыт в отношениях с Аршавиным, Барановская смогла вновь стать счастливой. На отдыхе ведущая была собой, ей не приходилось притворяться. Она танцевала, веселилась и ходила без косметики, и он принял её такой, какая она есть. По приезду, Барановская стала сиять от счастья, вероятно, ей удалось почувствовать себя любимой.