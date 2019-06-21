«Оля, что с лицом?»: Пользователи уличили Орлову в неудачной пластике 

Сегодня, 18:00

Телеведущая «Дом-2» пришла на работу с отёкшим перекошенным лицом.

Певица, актриса, а теперь и телеведущая Ольга Орлова за последнее время стала одной из самых обсуждаемых девушек шоу-бизнеса. Из-за громкого телепроекта Орлова все время на виду, именно поэтому последнее изменение Ольги не могло остаться незамеченным.

Фанаты вечернего шоу заметили, что телеведущая пришла на работу с отёчным лицом.

«Оля, что с лицом?», «Только со стола хирурга?», - пользователи уличили Орлову, по их словам, в неудачной пластике.

Фанаты написали, что нижняя часть лица Орловой стала выглядеть неестественной, когда телеведущая говорит губы, будто её не слушаются. Много вопросов было на странице телеведущей по поводу проделанной операции, но она никак не отреагировала на вопросы. Можно только предполагать, что последствия могли наступить после круговой подтяжки лица, удаления комков Биша, либо после удаления брылей. Нынче данная процедура очень модна среди девушек из шоу-бизнеса. Ксения Бородина могла рассказать про последнюю процедуру, так как её подруга Даша Пынзарь недавно с хирургического стола.

Если слухи о проделанной операции правда, то остаётся додумывать, что могло подтолкнуть эффектную девушку к крайним мерам. У телеведущей большая популярность среди мужчин, они не упускают возможности подчеркнуть природную красоту телеведущей. Многие участники «Дом-2» так же не остались в стороне. За время работы на телепроекте молодые люди выделяли Олю из всех ведущих и пытались ухаживать, но все попытки оставались тщетными. Сложилось впечатление, что Оля слишком любит себя и считает, что не нашёлся еще её принц. Для кого она себя совершенствует, остаётся под вопросом.