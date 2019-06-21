В глазах искра, когда он рядом! Барановская перестала скрывать любовные отношения с Борисовым

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Слишком близкие объятия двух ведущих, стали поводом для обсуждения в сети.

Немалое количество времени Дмитрий Борисов проводит рядом с Юлей Барановской. Работа, это не единственное, что связывает ведущих, считают пользователи сети. Речь может идти о более серьёзных отношениях. Неужели Барановская и Борисов тайно встречаются? Такая версия действительно имеет право на существование. Отношения, завязывающиеся при совместной работе, это далеко не редкость в мире российского шоу-бизнеса. А нам известно, что Юлия и Дмитрий были оба одиноки.

«Юля, как же вы с Димой подходите друг-другу! Глаз не оторвать», «Слушайте, а мне одной кажется, что между Юлей и Борисовым, что-то есть? Они так друг к другу прижимаются. Если да, то я так рада», «Юлечка, если вы ещё не присмотрелись к Дмитрию Борисову, советую вам это сделать прям сейчас», - комментировали подписчики.

К тому же, слишком близкие объятия ведущих заставили задуматься: «А не являются ли они парой?». Ведь у каждого человека есть определенная зона комфортности, которая определяется некой дистанцией между людьми.

Между Барановской и Борисовым эта дистанция отсутствует, ведущие настолько прижимаются друг к другу, что это может говорить только об одном – они испытывают удовольствие от этих прикосновений. В соцсетях есть множество фотографий, где Барановская и Борисов словно растворяются друг в друге, как одно целое. В качестве ещё одного доказательства более близких отношений, есть ещё одна фотография. На ней, рядом с парой запечатлен ведущий – Александр Гордон. Только вот, свои руки Юля по-хозяйски сложила на колени не к сведущему Гордону (к слову, с котором она проводит намного больше времени), а к Дмитрию Борисову.

И если просмотреть совместные фото, можно заметить ту нежность, с которой ведущие прижимаются друг к другу. И, как же легко прочесть Барановскую - в глазах искра, когда он рядом!