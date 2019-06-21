Клон с фигурой морковки. Навка стремится стать похожей на Волочкову

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В сети решили, что российская фигуристка подражает приме и тем самым рискует погрязнуть в призрении фанатов.

Пользователи не в первый раз обратили внимание на стремление Татьяны Навки стать похожей на Волочкову. Но, если раньше фолловеры позитивно относились к шпагатам и акробатическим этюдам фигуристки и засыпали ее комплиментами, то в этот раз все иначе.

Навка выложила на своей странице в Instagram фотографию в экстравагантном наряде. Сеть не смогла оставить без внимания удивительного сходства спортсменки и эпатажной балерины. На снимке Татьяна предстала в платье, напоминающем, как выразились хейтеры, «скафандр космонавта», а сама она похожа на «ихтиандра». Пользователи отметили, что наряд изуродовал фигуру девушки: «Танюша, Вам не следует носить такое, расширенное идёт на узкие бедра (силуэт морковки). Не уродуйте себя такими костюмами . Летящий подол, это ваш».

Также, подписчики решили, что Татьяна Навка подражает Анастасии и уже начинает напоминать клона примы. «Татьяна, может быть что-то более социально значимое начнёте писать вместо шпагата и платьев за рекламу?» – сетуют фанаты. Фолловеры сомневаются, что смогут выдержать еще одну приму: «Жесть!!!! Волочкова номер 2». Подход к стилю и поведению а-ля Волочкова возмутил сеть. «Вторая Волочкова! Талии нет, плечи шире бёдер! Платье отстой! Наряд несуразный! Выпендрёж неудачный!», – отреагировали хейтеры.