Этому учил Фадеев? Серябкина непристойно «корчилась» на камеру после концерта

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Molly устроила откровенную прелюдию на выпускном школьников.

Вчера, 20 июня прошел большой концерт посвященный выпускникам московских школ. На большой сцене выступали самые узнаваемые молодежные звезды, такие как: Марсель, Нюша, Градусы, Сергей Лазарев и тд. Среди всех исполнителей в концерте так-же приняла участие Ольга серябкина.

С самого утра она публиковала эмоциональные сториз и поздравляла всех выпускников с окончанием школы.

Вечером, после своего последнего за тот день концерта Molly устроила after party неподалеку от Кремля.

Фотосессия с полуобнаженной артисткой переросли в «грязные» танцы. Одета Ольба была в черный лиф, который только наполовину прикрывал грудь, широкие брюки и сверху массивный, огромный пиджак, как с мужского плеча. Серябкина непристойно «корчилась» на камеру: поднимала ногу, изображая шпагат, высовывала язык, трогала и поглаживала себя за пикантные места.

При этом она постоянно что-то невнятно комментировала и выкрикивала. На основании всего этого можно сделать вывод, что подопечная Фадеева была в нетрезвом состоянии. Разве этому он учил бывшую участницу группы «Серебро»?

Скорее всего после такого концерта звезде придется снова завоевывать уважение и любовь у своей публики.