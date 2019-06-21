Пригожин проплатил? Дочь Валерии обвиняют в бесталанности

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Анна пошла по стопам знаменитой мамы и стала певицей, но даже авторитетные связи не делают ее успешной.

21 июня дочери певицы Валерии – Анне Шульгиной, исполняется 26 лет. Девушка избрала для себя творческий путь и по примеру мамы решила стать исполнительницей музыкальных композиций. Выступать Анна решила под псевдонимом Шена.

Поздравления с днем рождения, адресованные дочери, Валерия уже опубликовала в своем микроблоге. В сообщении она называет Шену талантливой и мощной артисткой. Отмечает, что у девушки уже есть свои слушатели и пожелала, чтобы их число постоянно увеличивалось.

Однако поклонники Валерии решили поспорить. Они обвинили Шену в бесталанности. По мнению пользователей Сети, голос у звездной наследницы имеется, но до выдающихся данных ей далеко.

«Песни какой-то вой сумасшедшего», «Я не пойму, а в чем успех-то? Видела ее ведущей какой-то программы, поющей с мамой, нигде не было чувства, что это девочка», «Бестолково», - выразили свое мнение интернет-пользователи.

Несмотря на все обвинения, Анна все равно идет к своей цели. Она сама пишет песни и поет их, а также записывает клипы на свои композиции. Вероятнее всего, творческую карьеру дочери Валерии проплатил Иосиф Пригожин. К слову, в течение нескольких лет муж Валерии был продюсером Анны, но в 2017 году контракт расторгли.

В Сети на этот счет решили, что даже Пригожин не видит в Шене таланта, поэтому прекратил с ней сотрудничать. Но ради жены он тайно помогает падчерице сделать карьеру певицы.