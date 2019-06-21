Возрастного Батрутдинова жестко высмеяли молодые резиденты Stand Up

Сегодня, 06:00

Шутки участников перешли все границы, а Батрудинов не смог дать отпор.

Вышел очередной выпуск шоу «Что было дальше?». В шоу есть пять Stand Up комиков, которые мешают гостю рассказывать историю, а после предполагают, что же было дальше. Гостем стал Батрутдинов, он стал рассказывать о своем хобби. Но его всячески перебивали, высмеивали молодые комики. Сначала Тимуру сказали, что у него лицо, как будто в воде размокло, потом назвали его сморщенным, и курагой, видно было, что он покраснел, и ему стало неловко. Неоднократно комики назвали его некрасивым, а потом и вовсе порекомендовали работать в цирке уродов.

«Чем занимаешься помимого того, что стареешь», - спросил Сабуров. Тимур ответил, что последнее время он занят исключительно этим и все силы уходят на старение.

Алексей Щербаков - один из пяти комиков сказал, что не красивый – это стереотип, который ему «накидывают», и он не одной складки не видит.

«Потому что он сидит в четырех метрах от тебя», - сказал Нурлан Сабуров. Батрутдинов сказал, что Щербаков лучший, на что Тимуру ответили, что он опять повторяет за Харламовым.

«Ты постоянно это делаешь в жизни», «Очередная пародия», - сказали комики. В СМИ постоянно сообщают, что Батрутдинов копирует Харламова.

«Это не повтор, я автор Харламова, чтоб вы знали, он хорошо подает, я хорошо пишу», - оправдался Тимур. Но ему не поверили и снова жестко оборжали возрастного Батрутдинова. Концовка шоу была мягко говоря не очень, с Тимуром начали бороться в шуточной форме, но выглядело это уже не смешно. Ребята сильно переборщили с играми и забыли ради чего собирались.