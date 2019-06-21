Немощный Алибасов превратился в клоуна для «На-На» из-за PR-директора

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Бари Алибасов и его семья пережили страшное потрясение, но PR-технолог «На-На» Вадим Горжанкин может пользоваться его беспомощным состоянием ради продвижения группы.

Почти каждый день мы видим в сводках интернет-изданий новую новость о Бари Каримовиче. Из последнего — к нему домой приехали два наряда полиции из-за Марият Мухиной, диетолога Алибасова. По её словам, продюсер не получает должного лечения и обвинила в этом его помощников.

«Я их уличила, что предписанное лечение в полной мере не проводится, вместо шести таблеток дали три, не сделали укол», - рассказала диетолог.

Она заверила, что уже 10 лет знакома с Алибасовым и обеспокоена его излишне ранней выпиской из больницы:

«Его нынешнее поведение — это следствие прерванного лечения», - заключила Мухина.

Помощники Бари Каримовича не дают ему необходимые лекарства и добились его ранней выписки, будто пытаются отсрочить его выздоровление. Звучит абсурдно, если забыть о предстоящем юбилейном туре группы «На-На».

Информационный шум вокруг Алибасова заставил людей вспомнить о «На-На» и послужил отличным пиаром их скорому концерту. По всей видимости Вадим Горжанкин, PR-директор группы, увидел в несчастном случае с «Кротом» отличные перспективы, когда все вокруг видели только горе.

Вероятно именно с его подачи был организован скандальный выпуск «Прямого эфира» и интервью с Малаховым, которое в пух и прах разнесла блогер Лена Миро. Девушка утверждает, что Алибасов врёт насчёт своего состояния, а весь этот инцидент — инсценировка.

Однако Бари Каримович уже предоставил журналистам справку из больницы, так что её обвинения не оправдались. Впрочем, ничего не мешало помощникам продюсера усугублять ситуацию в глазах прессы, из-за чего теперь Алибасов выглядит здоровее, чем ожидалось.

Вполне возможно, немощный Бари Каримович сейчас находится в руках алчных людей, которые готовы на многое, в том числе и сделать из него «клоуна», ради больших денег с юбилейного тура «На-На».