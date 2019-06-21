Стареющая жена не развлекает. Муж Кудрявцевой ходит поглазеть на молодых танцовщиц в бары

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Очевидец рассказал, как выпивший Макаров ведёт себя в стриптиз-клубах.

Пара Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова в последнее время на слуху. Телеведущая об этом знает и не так давно давала пользователям комментарии, почему отпускает отдыхать молодого супруга развлекаться в ночные заведения. Лера говорила, что предпочитает другой вид отдыха, телеведущая любит лечь спать пораньше, посмотреть телевизор, к тому же у них растёт маленькая дочь Маша, которая нуждается в материнском внимании. Лера подчеркнула, что она не ревнивая жена и с лёгкостью отпускает Игоря погулять с друзьями.

Отдыхать отдельно безусловно нужно, для каждого важно своё пространство и общение в компании друзей. Но почему Игорь предпочитает посещать в бары и глазеть на полуголых танцовщиц? Не устраивает стареющая жена или не развлекает? Очевидцы на странице телеведущей пишут, что видели её супруга в стриптиз-клубе «Golden Girls» в компании друзей, он был выпивший и очень активно реагировал на стриптизёрш, выкрикивая на эмоциях разные слова.

«На выходных посетил стриптиз клуб Голден герл и очень удивился присутствию в данном заведении Игоря Макарова. Он был изрядно выпившим, выкрикивал похабные слова танцовщицам, поддерживая их. Лера вы нормально к этому относитесь?», - написал очевидец на странице Валерии.

На последней публикации Валерии видно, что супруги были на дне рождении отца Игоря. На дне рождения папы была группа, которая исполняла народные танцы, гости в основном 50+, по видео было заметно, что молодому Макарову было скучно, а Кудрявцева чувствовала себя вполне комфортно. Пользователи подчеркнули, что в данной паре остро чувствуется большая разница в возрасте.