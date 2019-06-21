«Зине» не до Маруси! Бородина не простила мужа после «подставы» на празднике старшей дочери

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Курбан до сих пытается оправдаться перед женой за грязный поступок, который совершил на празднике Маруси Будаговой.

Известная российская телеведущая Ксения Бородина устроила настоящий недетский праздник для своей старшей дочери от первого брака. На дне рождении 10-летней принцессы присутствовали самые знаковые и звездные гости от Тимы Белорусских до Asti. Но, как оказалось, не торт и даже не дискотека стали «гвоздем» программы на шоу для маленькой девочки. Как выяснилось позднее, в самый разгар праздника Курбан собрался уехать по неожиданным делам.

Как объяснил супруге – встреча с давним другом. Но ведущей не понравилась такая формулировка причины она заявила: «Я целых два месяца готовилась к празднику для ребенка, а ты решил просто уйти!». Данные спор сопровождается тем, что Ксения грубо дергает Курбана за руку, а ее подруга Ольга Орлова случайно снимает это в своем stories и сливает в Instagram. После этого инцидента, Омаров все-таки наплевал на просьбу Ксении и «укатил» по своим делам. А судя по геолокации в его истории, он находился не далеко от дома той самой разлучницы Алены Водонаевой, которая уже была третьей в их отношениях.

Можно ли считать это совпадением? Было бы можно, если бы сама Бородина не выдала себя «с потрохами». После дня рождения старшей дочери она так и не простила мужа. Прошла уже целая неделя, она не опубликовала ни одного stories с мужем, в одиночестве пошла по магазинам, встретила детей из садика и школы, разыграла конкурс со своим старым автомобилем и указала всем «яжматерям», чтобы не лезли не в свое дело.

«Скажите Ксюша, а почему вы мужа больше не выкладываете, вы не общаетесь после дня рождения?», - спросила наша редакция в соцсети у ведущей. Ксения молча удалила комментарий, намекнув на неоднозначность ситуации. Стоит отметить, что ранее она всегда отвечала своим подписчикам и даже язвила, если они говорили, что муж ее альфонс и изменщик. А сам Курбан поспешил оправдаться после инцидента написав короткий стих на своей странице: «Ты же девочка-палач. Ну же, девочка, не плачь…Закружила на волна…Ну зачем, скажи нам эта с тобой война?».

Ксения предпочла вновь промолчать, видимо сейчас ведущая не на шутку задумалась о том, а нужен ли ей такой мужчина, который в самый неудобный момент сможет совершить очередную «подставу». Некоторые пользователи решили, что «Зине» просто не до Маруси, и он не проявил уважения к старшей дочери, поскольку ее не воспитывал большую часть времени. Но нашлись и более внимательные фанаты Бородиной, которые обратили внимание, что в этот день Алена Водонаева снимала истории со своей квартиры, где оформила романтический стиль и усыпала ванну розами, а потом написала «Вечер с любовью».

Стал ли Омаров для Водонаевой любимым – доподлинно неизвестно, но если учесть, что она заявила о разводе, то можно сказать, что «да». Ведь девушка призналась в своем интервью «Нежному редактору», что из двух мужчин Гуфа и Курбана – она переспала бы с Омаровым, так как он эталон мужской силы и красоты.