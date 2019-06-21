Поиздевался! Харламов заставил 60-летнюю Гузееву отплясывать под рэп Snoop Dogg

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Так распиарить Ларису не смог даже «Первый канал».

Несколько месяцев назад Харламов высмеял Гузееву смешными нарезками из видео ее программы. Скорее всего, комик заметил, что вызвал ажиотаж у своих подписчиков. Теперь он не останавливаясь, постит разные смешные публикации в Instagram, связанные с телеведущей. Конфликтом эти провокации со стороны Гарика назвать нельзя, скорее это игра в одни ворота, так как Лариса отказывается комментировать происходящее и призналась, что ей это не интересно. Постоянные комментарии от фолловеров настолько замучали 60-летнюю Гузееву, что она просто закрыла комментарии, дабы не надоедали однотипные вопросы. Есть несколько предположений, почему юморист всячески пытается затронуть ведущую «Давай поженимся!». Подписчики Гарика, предполагают, что шоумен стал автором всего «зашквара», который происходит на «Первом канале» в передаче «Давай поженимся!».

В последней публикации Гарик заставил Ларису отплясывать под рэп Snoop Dogg. И он пиарит скандальную телепрограмму, стоит заметить, что у него это хорошо получается, аудитория Гарика пишет в комментариях, что начали смотреть «Давай поженимся!», хотя раньше обходили программу стороной. Самое интересное, что многие звезды смеются вместе с Гариком и «подливают масла в костёр» своими комментариями к публикациям. Гарика поддерживают: Максим Галкин, Сергей Лазарев, Оскар Кучера, Сергей Бурунов, Эмин и многие другие.

Возможно, в шоу-бизнесе Ларису не любят за ее «острый» язык и поэтому смеются над ней. Совсем недавно в сети появилась информация о том, что Лариса стала обладательницей VIP-апартаментов стоимостью 80 млн рублей. Алексей Навальный провел собственное расследование и предположил, что данная квартира получена исключительно на деньги населения города и за преданное отношение к мэру Москвы Сергею Собянину. Из этого можно сделать вывод, что Харламов и звезды взъелись на скандальную телеведущую за то, что они платят не маленькие налоги, а Гузеева за их счет получает квартиры.