Смертельное похудение: Звёзд «Дома-2» используют в продаже сомнительных пищевых добавок

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Телеведущие вряд ли знают, что их имена вскоре могут стать частью масштабного скандала.

Многие знаменитости задействуют свои аккаунты в соцсетях для дополнительного заработка, но бывают случаи, когда их личности «похищают», используя известность отдельных особ ради быстрой наживы. Подобные махинации не обошли стороной и Ксению Бородину с Ольгой Орловой, ведь недавно стало известно, что звёзд «Дома-2» используют в продаже сомнительных пищевых добавок. Одно из сообществ сети Instagram, посвящённое жизни знаменитостей, использовало свежий снимок Орловой для продвижения средства под названием SlimBiotics. В группе появилось фото с полуголой певицей, позирующей на фоне тропического пляжа, а под ним было опубликовано сообщение, якобы оставленное самой Ольгой. В описании публикации от имени Орловой были прорекламированы пищевые добавки, позволяющие избавится от лишнего веса в крайне малые сроки. Кроме того, данный препарат будто посоветовала Орловой сама Бородина, чтобы та успела привести себя в форму перед началом съёмок телепроекта. Наиболее прозорливые пользователи сразу же обратили внимание, что комментарии под новой записью были отключены, а оригинальная фотография в микроблоге певицы не содержала ничего общего с рекламой, представленной от её имени.

Вполне очевидно, что комментарии отключили, дабы не позволить отдельным юзерам раскрыть суть данной аферы и рассказать, что ни Орлова, ни Бородина не имеют ничего общего с этой фирмой. Отметим, поиск в Сети также не выявил никаких связей между добавками SlimBiotics и телеведущей Ксенией Бородиной. Опытные врачи уже не раз предупреждали, что ко всем похожим «чудодейственным» средствам, обещающим избавление от лишнего веса в мгновение ока, следует относиться крайне осторожно, ведь существует риск серьёзно подорвать здоровье непроверенными препаратами. Не исключено, что для кого-то такое смертельное похудение с использованием распиаренных пищевых добавок обернётся настоящей трагедией. К сожалению, в таком случае вряд ли найдётся виновник, ведь звёзды не имеют никакого отношения к попыткам нажиться на их славе, а держатели таких сообществ с лёгкостью спустят все концы в воду и пропадут ещё до начала разбирательств.