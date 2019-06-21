Подбородок отрезала, а живот растет. Пынзарь «разнесло» на отдыхе

Сегодня, 10:30

Лечь под нож опять? Легко! Тем более, шарики «пресса» Дарьи заметны крайне сильно.

На данный момент Дарья Пынзарь отдыхает вместе с детьми за рубежом. Бывшая участница телестройки «Дом-2» все еще восстанавливается после операции на лице, хоть и сняла все повязки. Дарья часто выкладывает в Instagram столы с едой, которые буквально «трещат» под весом разных блюд. По ее словам, сильным аппетитом обладают сыновья, а она старается держать себя в форме. Судя по ее последним Stories в аккаунте, плохо она старается. Пынзарь «разнесло» на отдыхе, и об этом свидетельствуют складки лишнего веса на ее животе. Если верить словам телезвезды, там должен быть стальной пресс, но пока он прячется и стесняется показываться наружу.

В принципе, в этом нет ничего страшного, но хоть она и отрезала подбородок, живот все равно растет. С ее богатым опытом пластических операций, исправить это недоразумение будет крайне легко. Нужно всего лишь записаться на очередное хирургическое вмешательство, и через пару часов можно будет любоваться кубиками.

Похоже, Пынзарь даже не замечает изъянов своей фигуры, ведь в последнее время сконцентрировалась на лице. Губы, грудь, мелкие подтяжки лица – скорее всего, этот список снова пополнится новой операцией.