Булаткин Star растет? Крид увел у Тимати уже второго музыканта

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Сначала Назима, теперь Клава Кока, а дальше кто?

После ухода Егора Крида из Black Star его песенная карьера только взлетела вверх. Песни «штампует» со скоростью звука, и, к тому же, вновь запустил свой канал на YouTube-площадке. Судя по всему, «свободное плавание» имеет много положительных моментов, раз он безоговорочно ушел и не жалеет о своем поступке. Кроме того, с каждым днем все большее количество артистов лейбла Тимати начинают активно сотрудничать с Егором. Сначала была Назима, которая слишком явно показала свое дружественное отношение к коллеге, чем и рассекретила продолжающееся общение. Похоже, не успев достаточно познакомиться с Юнусовым, она поняла все минусы «адской работки» и продолжает налаживать контакт с Булаткиным.

Теперь Крид увел у Тимати уже второго музыканта. Пару дней назад он выпустил песню «Грехи» при сотрудничестве с Клавой Кокой. Девушка также входит в Black Star, но такими темпами распрощается с работодателями. Все эти события наталкивают на одну мысль – Егор создает свой лейбл и одновременно с этим пытается разрушить Black Star, переманивая его артистов к себе.

Как же назовет Егор свою команду? Возможно, Булаткин Star, Black Крид или даже White Star, ведь не зря его в шутку называли альбиносом за отличительную «светлую» внешность. В любом случае, его круг знакомств и коллег растет. Его работа над собой точно не закончится на данном этапе. Остается только ждать, что же предложит Крид в следующий раз.