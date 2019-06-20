«Моя природа против этого»: Самбурская не хочет видеть рядом с собой мужчину

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«Мне ребенок не нужен, оставьте меня в покое», – настаивает звезда.

В последнем майском интервью Регины Тодоренко в шоу «Пятница с Региной» о тайнах своей личной жизни рассказала Настасья Самбурская. Как и любое другое интервью Регины, задаваемы вопросы касались не только творческого пути и нынешних скандалов Настасьи, но и о тайном замужестве, которое, всё-таки, было у Самбурской.

Скандальная актриса держала тайну за семью замками, однако Регине решила рассказать, что замужем была, развелась, а причина развода настолько неприятна, что Настасья не захотела оставаться с мужем, чтобы не «ездить» на этой причине. Прежде всего, звезда не хочет быть жертвой в глазах публики, не хочет, чтобы она свой «талант» скрывала за кричащими заголовками и рассказами о своей личной жизни и неудачах с мужчинами.

«Зачем мне мужчина? Моя природа категорически против этого», – решительно рассуждала Настасья об отношениях.

Очевидно, что к своим годам Самбурская в корень пересмотрела своё поведение в прошлых отношениях, своё отношение к мужчинам и любви в целом. На сегодняшний день Настасья не хочет видеть рядом с собой мужчину. Она может обеспечить себя сама, развлекается прекрасно и без сильного пола - зачем ей отношения? Из этого у Настасьи сформировалось своё отношение и к детям. «Для себя» известная актриса рожать не хочет и не видит смысла в такой самопожертвенности ради каких-то эгоистичных мотивов.