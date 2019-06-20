Шепелев лысеет из-за борьбы с родителями Фриске – Что скрывает телеведущий?

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Вдовец всеми способами пытается скрыть свой новый изъян.

В 2015 году практически вся российская общественность выражала сочувствие телеведущему Дмитрию Шепелеву, ведь тогда он овдовел, потеряв всенародную любимицу Жанну Фриске. Однако, спустя несколько лет многие поклонники Шепелева сменили милость на гнев, узнав о том, что Дмитрий намеренно скрывает сына Платона от встреч с его родными бабушкой и дедушкой. Недавно и вовсе выяснилось, что из-за борьбы с родителями Фриске и постоянных издёвок со стороны его подписчиков Шепелев лысеет, прощаясь с былой густотой шевелюры. Ведущий ток-шоу «На самом деле» всячески пытается скрыть факт выпадения волос, в связи с чем на некоторых снимках в соцсетях он специально закрывает рукой область своего лба, а на прочих фото он и вовсе обрезает себя так, чтобы не было видно его причёски.

Похоже, Дмитрий очень сильно нервничает, что и спровоцировало облысение, но подобной реакции можно ждать от человека, который чувствует вину за что-то, и никак не от вдовца с чистой совестью. Возможно, телеведущий скрывает от родителей Фриске что-то очень важное, что они не должны знать. Напомним, Фриске скончалась в тот момент, когда Шепелев отдыхал в Болгарии вместе со своим сыном Платоном. Не исключено, что телеведущий сбежал от умирающей жены с любовницей, полагая, что двухлетний на тот момент наследник не сможет ничего запомнить и разоблачить его грязные выходки.

То, что юный Платон обладает некой важной информацией, подтверждают и нанятые охранники, избившие его дедушку, когда тот пытался пообщаться с внуком. Видимо, телеведущий готов пойти на всё, чтобы оградить своё чадо от общения с родственниками, ведь если родители усопшей певицы узнают о неверности Дмитрия, у них, возможно, будут достаточные основания для оспаривания опекунства над мальчиком. В то же время не стоит исключать и вариант, в котором Шепелев теряет шевелюру из-за естественных причин, связанных со старением или генетическими особенностями его организма.