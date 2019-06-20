Нашла себе такого же странного? Малышева публично охмуряет Джигурду

Сегодня, 20:00

Елена в эфире «Жить здорово» осыпала Никиту комплиментами.

В сети довольно часто обсуждают странное поведение Елены Малышевой. В некоторых моментах ведущая попросту некорректно себя ведет, а в некоторых перегибает палку и вызывает агрессию у многих пользователей сети. Особенно это касается ее телепередачи «Жить здорово», где сюжеты бывают то безумными, то оскорбительными. Не отличается «примерной» репутацией и Никита Джигурда. Шоумен регулярно эпатирует публику, благодаря чему тоже считается странным человеком.

В очередном выпуске «Жить здорово» две нетипичных личности нашли друг друга. Малышева позвала на шоу Джигурду и уже во время представления его публике усыпала Никиту рядом комплиментов. Ведущая сказала, что артист «нежный, добрый и любящий». При этом, фраза была озвучена с такой интонацией, будто Елена хотела намекнуть Джигурде на что-то. Сам шоумен не отказывался от ухаживаний ведущей, а напротив, проявлял знаки внимания в ее сторону. Так, во время передачи, когда на лицо Малышевой упала капля, Джигурда ее нежно убрал.

Видимо, мужа ведущей уже не хватает, поэтому она нашла себе такого же странного, как она сама, Джигурду и охмуряет его, не стесняясь даже публики и телекамер. Однако, нельзя отрицать и другую версию событий: Елена знакома с Никитой достаточно давно, он не первый раз участвует в ее шоу. Возможно, между ними успели сложиться теплые дружеские отношения, которых нет смысла стыдиться.