«Она тебя закажет» - T-killah предупредил Харламова о возможной мести Гузеевой

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Гарик может «дошутиться» до вендетты.

Уже на протяжении нескольких месяцев не затихает конфликт Гарика Харламова и Ларисы Гузеевой. Пользователями выдвигались различные теории и догадки о причинах такого явления. Комик высмеивает при каждом удобном случае ведущую программы «Давай поженимся», при этом делает это публично. Но, похоже, что молчание Гузеевой отнюдь не из-за стальных нервов, и все нападки на нее могут закончиться чем-то страшным.

Между тем, Бульдог с радостью опубликовал очередное видео-«прикол» про Ларису на своем аккаунте в Instagram. На этот раз примечательным оказался комментарий Александра Тарасова, больше известного под псевдонимом T-killah. Певец в шутку написал Гарику: «Гарик, она тебя закажет», хотя, как известно, в каждой шутке есть доля правды и, возможно, что рэпер предупредил Харламова о возможной мести Гузеевой, в каком бы виде она не была. И действительно, женщина подозрительно долго никак не реагирует на издевательства над собой, а комик, будто пользуясь случаем пиарится за ее счет. В подобных случаях часто бывает, что у «жертвы» накапливается слишком много негативных эмоций, которые далеко не каждый сможет не пропускать через себя. Далее следует либо эмоциональный взрыв, либо «тихая» месть.

Если ко всему прочему добавить еще факт публичности происходящего, а свое отношение к конфликту, к слову, уже выражали такие звезды, как Кудрявцева, Лазарев, Бородина, Галкин и прочие, то перспектива развития такого сценария становится еще мрачней. Остается только надеяться, что Харламов «не дошутиться» до вендетты.